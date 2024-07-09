Trigolades Amant à mi-temps Abbeville

Trigolades Amant à mi-temps

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Calembours, quiproquos et claquements de portes sont au rendez-vous de ce vaudeville. Vincent, marié, deux enfants, se retrouve régulièrement dans les bras de sa maîtresse ainsi que Christian, deux enfants, enseignant à la Sorbonne. Patricia, enfin, jongle toute la semaine avec un emploi du temps bien chargé femme fatale et compagne aimante. Un jour, les deux amants se croisent.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Puns, misunderstandings and slamming doors are the order of the day in this vaudeville. Vincent, married with two children, regularly finds himself in the arms of his mistress, as does Christian, who has two children and teaches at the Sorbonne. Patricia, on the other hand, juggles a busy schedule all week long: femme fatale and loving companion. One day, the two lovers cross paths.

German :

Kalauer, Missverständnisse und Türenknallen sind in diesem Vaudeville an der Tagesordnung. Vincent, verheiratet, zwei Kinder, findet sich regelmäßig in den Armen seiner Geliebten wieder, ebenso wie Christian, zwei Kinder, Lehrer an der Sorbonne. Patricia schließlich jongliert die ganze Woche über mit einem vollen Terminkalender: Femme fatale und liebevolle Gefährtin. Eines Tages begegnen sich die beiden Liebenden.

Italiano :

Giochi di parole, equivoci e porte sbattute sono all’ordine del giorno in questo vaudeville. Vincent, sposato con due figli, si ritrova regolarmente tra le braccia della sua amante, così come Christian, che ha due figli e insegna alla Sorbona. Patricia, invece, si destreggia in un’agenda fitta di impegni per tutta la settimana: femme fatale e compagna amorosa. Un giorno i due amanti si incontrano per caso.

Espanol :

Juegos de palabras, malentendidos y portazos están a la orden del día en este vodevil. Vincent, casado y con dos hijos, se encuentra regularmente en brazos de su amante, al igual que Christian, que tiene dos hijos y enseña en la Sorbona. Patricia, por su parte, hace malabarismos con una apretada agenda durante toda la semana: mujer fatal y compañera cariñosa. Un día, los dos amantes se encuentran.

