Trigolades Le Coach Abbeville

Trigolades Le Coach

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Tout le monde profite de lui sa mère abuse de son temps, sa soeur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Un jour où il est décide de s’entourer d’un coach personnel réputé. Les ennuis vont commencer.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Everyone takes advantage of him: his mother abuses his time, his sister his money and his boss his goodwill. He shares his office with Vanessa, a pretty young woman he’s madly in love with. One day, he decides to surround himself with a renowned personal trainer. The trouble is about to begin.

German :

Alle nutzen ihn aus: Seine Mutter missbraucht seine Zeit, seine Schwester sein Geld und sein Chef seinen guten Willen. Er teilt sein Büro mit Vanessa, einer hübschen jungen Frau, in die er unsterblich verliebt ist. Eines Tages beschließt er, sich mit einem renommierten Personal Trainer zu umgeben. Der Ärger beginnt.

Italiano :

Tutti si approfittano di lui: la madre abusa del suo tempo, la sorella del suo denaro e il capo della sua benevolenza. Condivide il suo ufficio con Vanessa, una giovane e bella donna di cui è follemente innamorato. Un giorno decide di farsi aiutare da un famoso personal trainer. I problemi stanno per iniziare.

Espanol :

Todos se aprovechan de él: su madre abusa de su tiempo, su hermana de su dinero y su jefe de su buena voluntad. Comparte su despacho con Vanessa, una guapa joven de la que está locamente enamorado. Un día, decide recurrir a la ayuda de un reputado entrenador personal. Los problemas están a punto de empezar.

