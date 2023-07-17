Trigolades Simon Fache Abbeville

Trigolades Simon Fache

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Simon Fache prend un virtuose plaisir à tous les étriller les frimeurs, les jazzmen, les imposteurs, les classiques, les mauvais, les pianistes de croisière, de mariage ou d’enterrement, sans oublier le principal intéressé lui-même. Dans ses mains, la sonnerie aux morts se met à swinguer, on slame sur l’insupportable jingle de la SNCF et on réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a un cœur qui bat.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Simon Fache takes a virtuoso pleasure in poking fun at them all: the show-offs, the jazzmen, the impostors, the classics, the baddies, the cruise pianists, the wedding pianists, the funeral pianists, not forgetting the main one: himself. In his hands, the death knell starts to swing, we slam on the unbearable SNCF jingle and suddenly realize that under the pianist?s suit, there?s a beating heart.

German :

Simon Fache hat ein virtuoses Vergnügen daran, sie alle zu zerpflücken: die Angeber, die Jazzer, die Hochstapler, die Klassiker, die schlechten, die Pianisten auf Kreuzfahrten, Hochzeiten oder Beerdigungen, und nicht zuletzt den Hauptbetroffenen: sich selbst. In seinen Händen beginnt die Totenglocke zu swingen, man slammt über den unerträglichen Jingle der SNCF und plötzlich wird einem klar, dass unter dem Anzug des Pianisten ein Herz schlägt.

Italiano :

Simon Fache si diverte virtuosamente a sbeffeggiare tutti: gli esibizionisti, i jazzisti, gli impostori, i classici, i cattivi, i pianisti da crociera, da matrimonio e da funerale, senza dimenticare il principale: lui stesso. Nelle sue mani, la campana a morto inizia a suonare, sbattiamo sull’insopportabile jingle della SNCF e ci rendiamo improvvisamente conto che sotto il costume del pianista c’è un cuore che batte.

Espanol :

Simon Fache se complace virtuosamente en denunciarlos a todos: los fanfarrones, los jazzistas, los impostores, los clásicos, los malos, los pianistas de cruceros, de bodas y de funerales, sin olvidar al principal: él mismo. En sus manos empieza a sonar el toque de difuntos, se escucha el insoportable jingle de la SNCF y, de repente, nos damos cuenta de que bajo el traje de pianista late un corazón.

