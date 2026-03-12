Trikayam – Equilibres et élégances Théâtre Mandapa Paris

Invitation à percevoir la pluralité du geste, la richesse de la tradition et l’élan contemporain d’un croisement sensible.

Kalpana fait partie des danseuses françaises de bharatanatyam qui ont fait le long chemin nécessaire à l’apprentissage d’un art traditionnel. Formée à la musique classique occidentale, elle découvre le bharatanatyam en 1977 en France auprès de Malavika et Shakuntala. Elle part se former en Inde dès 1980 et jusqu’en 1991 auprès des maîtres V.S. Muthuswamy Pillaï et Kalanidhi Narayanan. Elle donne son « arangetram » (premier récital devant la presse et le public) en Novembre 1983 à Chennai et danse lors de festivals dans différentes villes indiennes. Après ces années d’immersion, Kalpana est invitée à son retour en France sur de nombreuses scènes françaises, elle donne des récitals classiques, chorégraphie et collabore avec des metteurs en scène, des musiciens et d’autres chorégraphes, acceptant de plonger ce style rigoureux dans d’autres contextes. Riche de ces expériences, elle enseigne depuis de nombreuses années en France, elle reçoit en 2020 du gouvernement indien le « ICCR Distinguished Alumini Award » qui vient saluer son implication dans l’art du bharatanatyam depuis plus de 40 ans.

Cécile Gordon rencontre au centre Mandapa (en 1982) le Maitre Govindan Kutty Nair qui l’invite à suivre ses enseignements au C.V.N Kalari. Elle obtient plusieurs bourses du Ministère de la Culture (France) et de l’ICCR (Inde). Lors de longs séjours au Kerala elle devient assistante du Maître dans son cabinet médical. En 2004, les anciens de la lignée lui octroient le titre de « Maitre Cécily », seule femme et étrangère à obtenir ce titre. Elle a participé à plusieurs démonstrations avec les experts lors de festival en Inde (Padatik) ; elle représente la danse contemporaine française à Calcutta au festival Lok Utsav. Son parcours de comédienne, mime, danseuse et chorégraphe lui a permis de construire et développer une pédagogie particulière devenue une discipline à part entière : le « yoga-Kalari » Elle transmet le Kalarippayat dans les écoles de théâtre, de danse et de yoga en Europe et anime des conférences – démonstrations et encadre des formations de massages ayurvédiques-Kalari. Elle a écrit le texte du livre « Kalari », participé à la réalisation des « Guerriers guérisseurs » et de « Transmission ».

Thomas Vo Van Tao commence son apprentissage de la danse en 2000 dans le style Bharatanatyam avec Katia Légeret-Manochhaya puis étudie le Mohiniyattam au Kerala (Inde du Sud) avec Kalamandalam Hymavathi et Neena Prasad. Il présente son premier récital solo en 2012 et continue depuis de se produire sur scène et d’enrichir son répertoire auprès de son professeur Neena Prasad. Partageant son temps entre la France et l’Inde, Thomas est l’un des rares représentants masculins de ce style se produisant sur scène en France et en Inde. Il a notamment dansé sur la scène du Kerala Kalamandalam, de la Maison des Cultures du Monde (Paris), du Festival des Musiques Sacrées de Fès (Maroc) et lors de nombreux festivals au Kerala. De retour en France en 2020 après six ans à Chennai et à Bangalore où il a travaillé comme enseignant de français et d’hindi tout en continuant sa carrière de danseur, Thomas enseigne actuellement le Mohiniyattam à Tours et à Paris (Centre Mandapa).

Trois disciplines, trois esthétiques dialoguent. Ce spectacle est une traversée des contrastes : Force et souplesse, ancrage et légèreté, intériorité et expressivité…

Le samedi 25 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T20:30:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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