Trilogie de danse Prieuré de Moreaucourt L’Étoile

Trilogie de danse Prieuré de Moreaucourt L’Étoile samedi 13 septembre 2025.

Trilogie de danse Prieuré de Moreaucourt

Rue des Moulins Bleus L’Étoile Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Samedi 13 septembre 2025 au Prieuré de Moreaucourt

Présence vibrante sur les scènes nationales et internationales depuis 2001, ZEUGMA DANSE s’impose comme une pionnière de la création et de la production en danse percussive au Canada. Fusionnant avec audace la gigue québécoise et le mouvement contemporain, la compagnie a forgé un langage corporel puissant et dynamique, offrant une vision actuelle et renouvelée du folklore.

– 14h00 Aube durée 30 min

-14h30 Cube durée 30 min

– 16h30 Errances durée 40 min

Tout public / Entrée Libre 0 .

Rue des Moulins Bleus L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trilogie de danse Prieuré de Moreaucourt L’Étoile a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme