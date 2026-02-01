Trilogie documentaire sur l’Irak | Projections & débats Aix-en-Provence

Trilogie documentaire sur l’Irak | Projections & débats

Du lundi 2 au mercredi 4 février 2026. Amphi René Cassin & Bruno Étienne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À travers trois documentaires réalisés par Alejandro Matran et Alix Philippon, ce cycle de projections débats explore le soufisme contemporain entre pratiques religieuses, dynamiques transnationales et enjeux politiques au Moyen-Orient.

Les films interrogent le rôle des confréries soufies, la relation entre maîtres spirituels et disciples, ainsi que la politisation du religieux dans des contextes marqués par les conflits, les pèlerinages de masse et les transformations sociales.

Rituels, transes, fêtes religieuses et engagements politiques se croisent pour offrir une lecture sensible et critique des liens entre religion et politique dans le monde contemporain.



Intervenants

– Alejandro Matran, journaliste, fondateur de The New Middle East

– Alix Philippon, maîtresse de conférences en science politique, Sciences Po Aix



Programmation



Lundi 2 février 2026 | 18h15 à 20h en Amphi René Cassin “Ishq”

Ce documentaire plonge au cœur du pèlerinage de Baghdad en l’honneur du shaykh Abd al-Qader al-Gilani, l’une des figures majeures de l’islam soufi.

À travers rituels, célébrations, transes et danses, Ishq (amour passionné en arabe) donne à voir un événement religieux transnational, central dans le calendrier spirituel irakien, et interroge la dimension collective, émotionnelle et politique de ces rassemblements.



Mercredi 4 février 2026 | 12h15 à 14h en Amphi Bruno Etienne “The Shadow of the Shaykh”

Ce film s’attache à décrypter la relation singulière entre les shaykhs soufis et leurs disciples, en suivant leurs trajectoires entre l’Irak et le Pakistan.

Il questionne l’autorité spirituelle, la transmission religieuse et les formes d’engagement qui se construisent autour de ces figures charismatiques, à la croisée du religieux, du social et du politique.



Mercredi 4 février 2026 | 18h15 à 20h en Amphi René Cassin “Kasnazan. No One Knows”

Ce documentaire explore l’histoire et le fonctionnement de la plus grande confrérie soufie d’Irak, la Kasnazan.

Il analyse sa politisation sous le régime de Saddam Hussein, puis lors de l’invasion américaine, tout en donnant à voir le quotidien des loges soufies entre Baghdad et le Kurdistan, en temps ordinaire comme lors des grandes fêtes religieuses.



Une série de projections débats organisée dans le cadre de l’axe 3″religion et politique dans le monde contemporain” du Mesopolhis. .

Amphi René Cassin & Bruno Étienne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Through three documentaries directed by Alejandro Matran and Alix Philippon, this series of screenings and debates explores contemporary Sufism between religious practices, transnational dynamics and political issues in the Middle East.

