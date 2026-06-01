Trilogie filmique Tetuan, Tetuán, تطوان : l’expérience d’une éthique de travail collaboratif et décolonial – Carte Blanche à Kulte Editions, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Trilogie filmique Tetuan, Tetuán, تطوان : l’expérience d’une éthique de travail collaboratif et décolonial – Carte Blanche à Kulte Editions Samedi 6 juin, 10h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Adrian Schindler et collab., Tetuan, Tetuán, تطوان , Kulte Editions ; Centre d’art Le Lait ; Museo Centro de Arte Dos de Mayo, Tenerife Espacio de las Artes, 2026

Trilogie filmique: l’expérience d’une éthique de travail collaboratif et décolonial.

Carte blanche à Kulte Editions.

Publication accompagnant la première exposition monographique de l’artiste et cinéaste Adrian Schindler, présentée de 2025 à 2027 dans quatre institutions en France, Espagne et Maroc : centre d’art Le Lait (Albi), CA2M (Madrid), Kulte (Rabat) et TEA (Tenerife). La trilogie filmique éponyme (2018-2025) aborde le passé colonial de l’Espagne au Maroc et les traces qu’il a laissées dans la société espagnole, examinant, par un travail collaboratif, la production culturelle, l’espace public et l’imaginaire collectif. Plus qu’un catalogue : un objet éditorial indépendant et une boîte à outils théoriques permettant d’approfondir les problématiques abordées dans le projet.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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