Trilogie Retour vers le futur au Grand Rex Le Grand Rex Paris samedi 13 décembre 2025.
Films projetés en Grande Salle en écran de scène en VF
Nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre
Tarifs :
– Tarif unique : 25€ (projection des 3 films de la trilogie)
– Menu Confiserie 1 : 27,50 € (au lieu de 36,80 €) : 2 sandwichs, 2 grands pop-corn, 2 boissons
– Menu Confiserie 2 : 18 € (au lieu de 22,90 €) : 1 sandwich, 1 grand pop-corn, 1 glace, 1 boisson
– Menu Confiserie 3 : 12 € (au lieu de 14,90 €) : 1 sandwich, 1 glace, 1 boisson
Attention : les menus ne comprennent pas de ticket de projection.
Programme des projections :
– Film 1 : 23h00 – 00h56
– Film 2 : 01h45 – 03h42
– Film 3 : 04h00 – 05h59
Infos pratiques :
– Sortie autorisée entre chaque film
– Nourriture extérieure tolérée, sans excès (pas de plats chauds, sauces, boissons chaudes ou très odorantes, canettes — dans ce cas, la consommation pourra être demandée à l’extérieur de la salle)
– Merci de ne pas apporter de glacières encombrantes pouvant gêner en cas d’évacuation.
Embarquez pour une soirée hors du temps ! Montez à bord de la Delorean et reglez le convecteur temporel sur le samedi 13 décembre car… « Le futur c’est maintenat » Célébrez les 40 ans de Retour vers le futur avec la projection de la trilogie culte dans la mythique grande salle du Grand Rex !
Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :
payant Public jeunes et adultes.
Date(s) :
Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris
