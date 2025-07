Trilogie terrestre – Frédérique Aït-Touati / Bruno Latour – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Trilogie terrestre – Frédérique Aït-Touati / Bruno Latour – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes samedi 14 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 17:00 – 19:45

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Et si penser la Terre était un acte de théâtre ? Avec sa Trilogie Terrestre, Frédérique Aït-Touati et sa compagnie Zone Critique inventent une scène poreuse, où l’on respire, doute, vacille. Trois titres comme trois secousses : « Inside », « Moving Earths », « Viral ». Avec ces trois conférences-performances portées sur scène par Duncan Evennou, Frédérique Aït-Touati met en scène une pensée en mouvement, celle du philosophe Bruno Latour, mais aussi celle de notre époque, traversée par l’urgence climatique. Dans un dispositif à la fois épuré et vibrant, le comédien incarne cette pensée à l’œuvre. On y passe du Globe aux sols mouvants, des modèles figés aux formes virales du vivant. Il ne s’agit pas de faire un théâtre « sur » l’écologie, mais un théâtre depuis elle — un théâtre où la Terre, enfin, entre en scène et devient le centre d’une expérimentation métaphysique. La parole devient matière, la science s’incarne, et le public, lui, devient le témoin actif d’une réflexion profonde et habitée. Un triptyque de l’intelligence sensible, à la fois sensoriel et politique. Durée : 2h45 avec entracte Représentations :vendredi 13 févier 2026 à 19hsamedi 14 février 2026 à 17h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

