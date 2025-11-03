TRIMET : recrutement poste d’opérateur/opératrice de production des métaux Saint-Jean-de-Maurienne – Agence SAINT JEAN DE MAURIENNE Saint-Jean-de-Maurienne

TRIMET : recrutement poste d’opérateur/opératrice de production des métaux Saint-Jean-de-Maurienne – Agence SAINT JEAN DE MAURIENNE Saint-Jean-de-Maurienne lundi 3 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Plusieurs postes d’opérateur/opératrice de fabrication des métaux à pourvoir en intérim Recrutement ouvert à tous grâce à la méthode de recrutement par simulation Prise de poste : courant décembre 2025. Offre : 198SQWL.

Carte d’identité en cours de validité obligatoire. Présentez-vous à l’accueil de l’entreprise 15 minutes avant le début de la réunion. Présentation de l’entreprise, des postes et du process de recrutement : préparez de quoi noter les informations importantes pendant la réunion (

