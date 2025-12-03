TRINIX – LE BIKINI Ramonville St Agne

FATAL BAZOOKA & FRIENDS Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

ALSASONIC SAS PRÉSENTE : FATAL BAZZOKA & FRIENDS Préparez-vous pour une soirée totalement déjantée et inoubliable ! Retrouvez Fatal Bazooka et sa bande pour un show explosif de plus de 2 heures de musique et de performances.Sur scène :Fatal Bazooka (Michael Youn)PZKBigaliDes surprises… Et pour chauffer la salle dès l’ouverture, un warm-up SURPRISE qui mettra l’ambiance comme jamais ! Hits, délires et surprises… tout est réuni pour un concert hors du commun.Ne manquez pas cette soirée unique : énergie, humour et fête garantis ! Attention : dans cette soirée, tout peut arriver… Tenue fun et légère conseillée (oui, même les crocs fluo passent crème).Apportez un gag prêt à être jeté… on ne sait jamais ! Car ici, une seule règle : tout est possible.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ALSASONIC 5 RUE DE L’ARTISANAT 67240 Bichwiller 67