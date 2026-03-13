Trinix, Plüm, Dowdelin Nuit 100% Lyon Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Trinix, Plüm, Dowdelin Nuit 100% Lyon

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour célébrer la créativité et le dynamisme de la scène musicale lyonnaise, les Nuits s’associent au festival Reperkusound lors d’une soirée où les frontières n’ont plus cours.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the creativity and dynamism of Lyon?s music scene, Les Nuits joins forces with the Reperkusound festival for an evening where borders no longer apply.

L’événement Trinix, Plüm, Dowdelin Nuit 100% Lyon Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme