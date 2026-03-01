Trinquette, salon des vins vivants de la Loire Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 11:00 – 18:30

Gratuit : non 10 € avec un verre trinquette Adulte

Synonyme de partage et de découvertes, Trinquette se veut un salon ouvert aux particuliers et professionnels, où les vigneronnes et vignerons ligériens apportent et défendent une vision de la vinification au plus près du vivant.Nantes sera l’estuaire et Trinquette le contenant pour vous présenter et célébrer cette troisième presse autour des vins vivants de la Loire !L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

