Trinquons atelier Epicuriens J’ai dix ans Vieux Canons Rodez

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Mercredi 5 Novembre 2025 « J’ai 10 ans Vieux Canons » à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

6 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 59 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

English :

Wednesday, November 5, 2025: « I’m 10? Vieux Canons » in Rodez 7:30pm. Workshop duration: approx. 1h30.

Please register at least 2 days before the workshop.

German :

Mittwoch, 5. November 2025: « Ich bin 10 Jahre alt? Vieux Canons » in Rodez 19:30 Uhr. Dauer des Workshops: ca. 1,5 Stunden.

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor dem Workshop.

Italiano :

Mercoledì 5 novembre 2025: « Ho 10 anni? Vieux Canons » a Rodez alle 19.30. Durata del laboratorio: circa 1 ora.

Iscrizione al più tardi 2 giorni prima del workshop.

Espanol :

Miércoles 5 de noviembre de 2025: « ¿Tengo 10 años? Vieux Canons » en Rodez a las 19.30 h. Duración del taller: 1 hora y media aproximadamente.

Inscripción 2 días antes del taller como muy tarde.

