Trinquons atelier Epicuriens Vin orange VS Vin de Voile Rodez

Trinquons atelier Epicuriens Vin orange VS Vin de Voile

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Ateliers « Épicuriens », Mardi 24 Février 2026 « Vin orange VS Vin de Voile » à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

6 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 59 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

English :

Ateliers « Épicuriens », Tuesday, February 24, 2026: « Vin orange VS Vin de Voile » in Rodez 7:30pm. Workshop duration: 1h30 approx.

Please register at least 2 days before the workshop.

German :

Workshops « Épicuriens », Dienstag, 24. Februar 2026: « Vin orange VS Vin de Voile » in Rodez 19:30 Uhr. Dauer des Workshops: ca. 1,5 Stunden.

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor dem Workshop.

Italiano :

Ateliers « Épicuriens », martedì 24 febbraio 2026: « Vin orange VS Vin de Voile » a Rodez alle 19.30. Durata del workshop: circa 1h30.

Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima del workshop.

Espanol :

Ateliers « Épicuriens », martes 24 de febrero de 2026: « Vin orange VS Vin de Voile » en Rodez a las 19h30. Duración del taller: 1h30 aproximadamente.

Se ruega inscribirse al menos 2 días antes del taller.

