Trinquons atelier Incontournable Bulles Les vins Effervescents Rodez

Trinquons atelier Incontournable Bulles Les vins Effervescents Rodez vendredi 5 décembre 2025.

Trinquons atelier Incontournable Bulles Les vins Effervescents

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Vendredi 5 décembre 2025 » Bulles Les vins Effervescents » à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

6 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 45 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

English :

Friday, December 5, 2025 ? « Bulles Les vins Effervescents » in Rodez ? 7:30pm. Workshop duration: approx. 1h30.

Please register at least 2 days before the workshop.

German :

Freitag, den 5. Dezember 2025 ? « Bulles: Les vins Effervescents » in Rodez? 19:30 Uhr. Dauer des Workshops: ca. 1,5 Stunden.

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor dem Workshop.

Italiano :

Venerdì 5 dicembre 2025 ? « Bollicine: vini frizzanti » a Rodez ? 19.30. Durata del workshop: circa 1 ora.

Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima del workshop.

Espanol :

Viernes 5 de diciembre de 2025 ? « Burbujas: Vinos espumosos » en Rodez ? 19h30. Duración del taller: 1 hora y media aproximadamente.

Se ruega inscribirse al menos 2 días antes del taller.

L’événement Trinquons atelier Incontournable Bulles Les vins Effervescents Rodez a été mis à jour le 2025-09-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)