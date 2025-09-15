Trinquons atelier Incontournable Vins Méditéraneens Rodez

Trinquons atelier Incontournable Vins Méditéraneens

8 place Emma Calvé Rodez Aveyron

Atelier » Incontournables », Vendredi 26 Avril 2026 « Vins Méditéraneens » à Rodez 19h30. Durée de l’atelier 1h30 environ.

Inscription au plus tard 2 jours avant la date de l’atelier.

Chaque atelier découverte comprend

6 vins d’artisans sélectionnés par nos soins,

Une planche de tapas, réalisée maison, avec des produits de saison, bio et locaux,

Un nombre de personnes limité a 12 personnes maximum,

Fourniture de verres adaptés & crachoirs,

Une transmission ludique et participative animée par 1 sommelier passionné et adepte du partage.

L’atelier débute à 19h30 (une présence 5/10min avant sera appréciée).

Nous pouvons annuler l’atelier s’il y a moins de 8 participants, dans ce cas nous vous rembourserons votre réservation sur le champ.

Nous pensons aussi aux personnes végétariennes, précisez le au moment de la commande dans la rubrique destinée aux précisions. 45 .

8 place Emma Calvé Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 75 78 67 12 bonjour@trinquonsaveyron.com

English :

Workshop « Incontournables », Friday April 26, 2026 ? « Vins Méditéraneens » in Rodez ? 7:30pm. Workshop duration: approx. 1h30.

Please register at least 2 days before the workshop.

German :

Workshop « Incontournables », Freitag, 26. April 2026 ? « Vins Méditéraneens » in Rodez ? 19:30 Uhr. Dauer des Workshops: ca. 1,5 Stunden.

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vor dem Workshop.

Italiano :

Laboratorio « Incontournables », venerdì 26 aprile 2026 ? « Vini mediterranei » a Rodez ? 19.30. Durata del workshop: circa 1h30.

Si prega di iscriversi almeno 2 giorni prima del workshop.

Espanol :

Taller « Incontournables », viernes 26 de abril de 2026 ? « Vinos mediterráneos » en Rodez ? 19h30. Duración del taller: 1h30 aproximadamente.

Se ruega inscribirse al menos 2 días antes del taller.

