Trio à cordes et dégustation au cuvage des Compagnons Déjeuner route des Compagnons Lacenas

Lacenas

Trio à cordes et dégustation au cuvage des Compagnons Déjeuner

route des Compagnons Au Cuvage des Compagnons du Beaujolais Lacenas Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Au Cuvage des Compagnons du Beaujolais vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Trio à cordes et dégustation au cuvage des Compagnons . … Voir la suite sur le site du festival

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route des Compagnons Au Cuvage des Compagnons du Beaujolais Lacenas 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 60 54 81 info@compagnons-du-beaujolais.com

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English : Laissez-vous tenter par un Trio à cordes au cuvage des Compagnons et venez déguster le nectar du vignoble arborant le Macaron du Grumage 2026, ainsi que les spécialités du Chef Marc Rongeat! Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Au Cuvage des Compagnons du Beaujolais will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Laissez-vous tenter par un Trio à cordes au cuvage des Compagnons et v … See more on the event website

L’événement Trio à cordes et dégustation au cuvage des Compagnons Déjeuner Lacenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais