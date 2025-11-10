TRIO ALBADA POLYPHONIQUE KALBÉNI

Durenque Aveyron

Des chants traditionnels des Pyrénées mis en voix et harmonisés.

Un trio composé de Pascal Caumont, Anne Enjalbert et Lutxi Achiary nous fait partager les chants traditionnels des Pyrénées qu’ils ont collectés, mis en voix et harmonisés.

Albada, c’est l’aube, la lueur du matin qui toujours se renouvelle. Albada, ce sont deux femmes et un homme qui se saisissent de la

tradition et de ses chants pour leur donner une résonance nouvelle. A trois voix, en duo, en solo, ils fabriquent un son intime et éclatant, doux et brut. Ils donnent à entendre des chants qui ont voyagé au fil du temps et des lieux, des personnes, du Languedoc à la Gascogne, témoins d’un territoire occitan aux mille visages.

Albada, c’est la bascule, la jonction, le lien entre hier et aujourd’hui, entre la veillée et le concert, le chant d’amour et de moisson, entre trois voix émergeant du silence pour créer un espace de son et de chaleur.

En polyphonie, en monodie simple ou accompagnée, ce nouveau trio suscite une écoute originale et renouvelée.

Tarif 10€ À 20h45 à la Basilique Sainte Thérèse.

Durenque 12170 Aveyron Occitanie

English :

Traditional songs from the Pyrenees put into voice and harmonized.

German :

Traditionelle Lieder aus den Pyrenäen, die in eine Stimme gelegt und harmonisiert wurden.

Italiano :

Canti tradizionali dei Pirenei messi in voce e armonizzati.

Espanol :

Canciones tradicionales de los Pirineos puestas en voz y armonizadas.

