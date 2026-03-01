Trio Amandine Habib Raphaël Imbert Jean-Luc Di Fraya C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Trio Amandine Habib Raphaël Imbert Jean-Luc Di Fraya

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Là où le jazz et le classique s’entrelacent. Un univers unique à découvrir en avant‑première à Marseille!

Le trio Amandine Habib (piano), Raphaël Imbert (saxophone) et Jean‑Luc Di Fraya (percussions, chant) dévoile une partie de Tressages, le nouvel album d’Amandine Habib à paraître en mai 2026.





Pianiste au parcours singulier, Amandine Habib affirme sa vision du piano comme espace de transformation, de lien et de prise de position. Elle développe un langage artistique à la croisée du répertoire classique, des formes contemporaines, poétiques et ouvertes à l’improvisation.





Musicien et chercheur, Raphaël Imbert emprunte un chemin atypique dans la grande famille du jazz et des musiques improvisées. L’un de ses sujets de recherche de prédilection est la spiritualité intrinsèque au jazz. Fondateur de la Compagnie Nine Spirit, il est l’actuel directeur du Campus Art Méditerranée.





Issu d’une famille de musiciens, Jean‑Luc Di Fraya est le fondateur de la compagnie de spectacles de rue Shaan. Il se produit par la suite avec de nombreux artistes, particulièrement apprécié pour sa polyvalence et l’onirisme de son chant.





Ces artistes croisent ici leurs chemins autour de compositrices et compositeurs comme Meredith Monk, Julius Eastman, Amy Beach, F. Couperin ou Claude Debussy. Des interprétations libres ainsi que des improvisations essaiment ce plongeon dans un univers où le son revêt une importance parfois presque métaphysique.





Un projet traversé par la mémoire, les luttes et les résonances entre les époques. Du baroque au jazz, les œuvres dialoguent et font émerger des thématiques chères à l’artiste droits civiques, mémoire de l’Holocauste, combats de compositrices, voix oubliées, portées par une interprétation libre, sensible et collective.





Découvrez Tressages en avant‑première à Marseille, le jour de la sortie du premier single de l’album ! .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Where jazz and classical intertwine. A unique universe to discover in Marseille!

