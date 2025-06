Trio Anémos en concert Valprionde Montcuq-en-Quercy-Blanc 3 juillet 2025 18:30

Lot

Trio Anémos en concert Valprionde Eglise Saint-Antoine Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Concert prévu par le Trio Anémos composé de Gilles Thibaut à la clarinette, Stéphane Alvado à la flûte et Mathias Leclair au basson.

Ils interpréteront des œuvres de Pleyel, Haydn et Devienne. .

Valprionde Eglise Saint-Antoine

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05

English :

Concert by Trio Anémos, featuring Gilles Thibaut on clarinet, Stéphane Alvado on flute and Mathias Leclair on bassoon.

German :

Geplantes Konzert des Trio Anémos, das aus Gilles Thibaut an der Klarinette, Stéphane Alvado an der Flöte und Mathias Leclair am Fagott besteht.

Italiano :

Concerto del Trio Anémos, con Gilles Thibaut al clarinetto, Stéphane Alvado al flauto e Mathias Leclair al fagotto.

Espanol :

Concierto del Trío Anémos, con Gilles Thibaut (clarinete), Stéphane Alvado (flauta) y Mathias Leclair (fagot).

