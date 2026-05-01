Trio Artaïka Salle communale Uchizy
Trio Artaïka Salle communale Uchizy samedi 9 mai 2026.
Uchizy
Trio Artaïka
Salle communale Place d’Harthausen Uchizy Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Une heure de musique avec le TRIO ARTAÏKA, constitué de jeunes artistes passionnés, frais émoulus du Conservatoire Loubna Kammarti violon, Lou HantaÏ violoncelle, John Argeles piano. Ils interprèteront le Trio n° 1 en SIb Majeur de Franz Schubert et le Trio en lam de Maurice Ravel. .
Salle communale Place d’Harthausen Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 30 25 69 mfarto@orange.fr
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English : Trio Artaïka
L’événement Trio Artaïka Uchizy a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II