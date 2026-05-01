Trio Artaïka Salle communale Uchizy

Uchizy

Trio Artaïka

Salle communale Place d’Harthausen Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 19:15:00

Date(s) :

2026-05-09

Une heure de musique avec le TRIO ARTAÏKA, constitué de jeunes artistes passionnés, frais émoulus du Conservatoire Loubna Kammarti violon, Lou HantaÏ violoncelle, John Argeles piano. Ils interprèteront le Trio n° 1 en SIb Majeur de Franz Schubert et le Trio en lam de Maurice Ravel. .

Salle communale Place d’Harthausen Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 30 25 69 mfarto@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trio Artaïka

L’événement Trio Artaïka Uchizy a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II