Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trio Artaïka Salle communale Uchizy

Trio Artaïka Salle communale Uchizy

Trio Artaïka Salle communale Uchizy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle communale

Adresse : Place d'Harthausen

Ville : 71700 Uchizy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Uchizy

Trio Artaïka

Salle communale Place d’Harthausen Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:15:00

Date(s) :
2026-05-09

Une heure de musique avec le TRIO ARTAÏKA, constitué de jeunes artistes passionnés, frais émoulus du Conservatoire Loubna Kammarti violon, Lou HantaÏ violoncelle, John Argeles piano. Ils interprèteront le Trio n° 1 en SIb Majeur de Franz Schubert et le Trio en lam de Maurice Ravel.   .

Salle communale Place d’Harthausen Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 30 25 69  mfarto@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trio Artaïka

L’événement Trio Artaïka Uchizy a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II