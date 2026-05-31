Trio Barolo, Domaine de Fontblanche – Vitrolles, Vitrolles

Trio Barolo Dimanche 21 juin, 18h00 Domaine de Fontblanche – Vitrolles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Comme chaque 21 juin, Charlie Free investit le Domaine de Fontblanche pour célébrer la musique !

Cette année, laissez-vous emporter par le Trio Barolo.

Entre jazz, opéra et musiques du monde, le trio déploie un univers vibrant et solaire, inspiré des rives de la Méditerranée. Leur son unique nous fait voyager autour de la Mare Nostrum de leurs origines.

On ferme les yeux et l’on se surprend à flotter dans un film de Fellini, avec pour seuls bagages l’émotion, l’humilité, la musicalité et la générosité. Les compositions de Philippe Euvrard prennent vie grâce à deux solistes virtuoses, Rémy Poulakis et Daniel Zimmermann, dans un dialogue riche en couleurs et en contrastes. Sur scène, les styles se croisent, les cultures dialoguent, entre Europe orientale et Méditerranée, sur les traces des migrations et des métissages.

Une musique vivante, libre et profondément humaine, un véritable souffle de fête à partager ensemble.

Domaine de Fontblanche – Vitrolles Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comme chaque 21 juin, Charlie Free investit le Domaine de Fontblanche pour célébrer la musique !

© Éric Meurice