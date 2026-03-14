Trio Barolo « Traversées » JASS CLUB PARIS Paris
Trio Barolo « Traversées » JASS CLUB PARIS Paris mercredi 15 avril 2026.
Le trio nous emmène à la découverte de ses racines à travers une musique pleine de sensibilité et de poésie. L’orchestration inédite, réunissant Daniel Zimmermann au trombone, Rémy Poulakis à l’accordéon et à la voix, et Philippe Euvrard à la contrebasse, ouvre un espace de liberté infini. Ensemble, ils racontent l’histoire des migrations européennes.
Daniel Zimmermann / trombone
Rémy Poulakis / accordéon, voix
Philippe Euvrard / contrebasse
Avec leur son singulier, à la croisée du jazz, de l’opéra et des musiques du monde, les musiciens du Trio Barolo nous embarquent pour un voyage autour de la Méditerranée, dont ils sont originaires
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 15 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00;2026-04-15T21:30:00+02:00_2026-04-15T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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