Le trio nous emmène à la découverte de ses racines à travers une musique pleine de sensibilité et de poésie. L’orchestration inédite, réunissant Daniel Zimmermann au trombone, Rémy Poulakis à l’accordéon et à la voix, et Philippe Euvrard à la contrebasse, ouvre un espace de liberté infini. Ensemble, ils racontent l’histoire des migrations européennes.

Daniel Zimmermann / trombone

Rémy Poulakis / accordéon, voix

Philippe Euvrard / contrebasse

Avec leur son singulier, à la croisée du jazz, de l’opéra et des musiques du monde, les musiciens du Trio Barolo nous embarquent pour un voyage autour de la Méditerranée, dont ils sont originaires

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 15 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00;2026-04-15T21:30:00+02:00_2026-04-15T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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