TRIO BLIMUNDA – LA LUNA NEGRA Bayonne

TRIO BLIMUNDA Début : 2026-05-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Un voyage initiatique le long du fleuve Tage, à Lisbonne.Le fil conducteur de ce voyage musical est la dérive d’une jeune fadiste à travers Lisbonne et ses divers quartiers populaires ; le monde de la nuit et les rues festives, un quartier fado, les ghettos, un petit port tourné vers d’autres horizons (Afrique et Brésil). Un hommage à un peuple riche de 1000 histoires et de sa diversité culturelle.Préparez-vous à un voyage inoubliable !Avec : Yohann Villanua (Beat-Jazz, voix), Christophe Barennes (Piano, accordéon), Bruno Josué (percussions, batterie)Durée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64