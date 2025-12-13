Trio Caméléon dîner-concert blues, swing, bossa nova Andlau

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00

Venez profiter d’un bon dîner dans une ambiance originale !
Le trio Caméléon est composé de deux guitaristes et une chanteuse/violoniste, réunis autour d'un répertoire fait de Swing, Bossa Nova, Blues, pop/folk, chanson, pour une une ambiance chaleureuse et festive.

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72  lespesbistrot@gmail.com

Come and enjoy a good dinner in an original atmosphere!

