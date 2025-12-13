Trio Caméléon dîner-concert blues, swing, bossa nova Andlau
Trio Caméléon dîner-concert blues, swing, bossa nova Andlau samedi 31 janvier 2026.
Trio Caméléon dîner-concert blues, swing, bossa nova
6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Venez profiter d’un bon dîner dans une ambiance originale !
Le trio Caméléon est composé de deux guitaristes et une chanteuse/violoniste, réunis autour d’un répertoire fait de Swing, Bossa Nova, Blues, pop/folk, chanson, pour une une ambiance chaleureuse et festive. 0 .
6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
English :
Come and enjoy a good dinner in an original atmosphere!
L’événement Trio Caméléon dîner-concert blues, swing, bossa nova Andlau a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du pays de Barr