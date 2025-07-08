Trio Casadesus Abbeville

Trio Casadesus

Début : 2026-04-02 20:30:00

C’est avec un immense plaisir et une réelle émotion que je partage la scène avec mes deux fils David et Thomas. La musique est devenue leur langue maternelle et notre terrain de jeu favori. Héritière d’une grande famille de culture essentiellement classique , j’ai tenu à leur donner, dès le plus jeune âge, les moyens d’embrasser la rigueur de la tradition classique et la liberté de l’improvisation. Notre raison de vivre une histoire de transmission, une histoire de famille, une histoire d’amour que nous partageons avec bonheur .

Caroline Casadesus

Le Trio Casadesus-Enhco, aventure musicale et familiale, à la croisée entre la tradition classique et la culture jazz. Composé de Caroline Casadesus (soprano), Thomas et David Enhco, ses deux fils (piano et trompette), le trio fait éclater les frontières entre les genres, en explorant aussi bien le grand répertoire classique que les standards du jazz et la création originale, passant d’Haendel à Bizet, de Kurt Weill à Chopin, de Puccini à Enhco ou encore de Purcell à Miles Davis…

English :

It’s with great pleasure and emotion that I share the stage with my two sons David and Thomas. Music has become their mother tongue and our favorite playground. As the heiress of a large family with an essentially classical culture, I was determined to give them, from an early age, the means to embrace the rigor of classical tradition and the freedom of improvisation. Our reason for living: a story of transmission, a family story, a love story that we happily share .

Caroline Casadesus

The Casadesus-Enhco Trio is a musical and family adventure, at the crossroads of classical tradition and jazz culture. Comprising Caroline Casadesus (soprano), Thomas and David Enhco, her two sons (piano and trumpet), the trio explodes the boundaries between genres, exploring the great classical repertoire as well as jazz standards and original creations, from Handel to Bizet, Kurt Weill to Chopin, Puccini to Enhco, Purcell to Miles Davis…

German :

Ich teile die Bühne mit meinen beiden Söhnen David und Thomas mit großer Freude und Emotion. Die Musik ist ihre Muttersprache und unser liebster Spielplatz geworden. Als Erbin einer großen Familie mit vorwiegend klassischer Kultur war es mir wichtig, ihnen von klein auf die Mittel an die Hand zu geben, die Strenge der klassischen Tradition und die Freiheit der Improvisation zu umarmen. Unser Lebensinhalt: eine Geschichte der Weitergabe, eine Familiengeschichte, eine Liebesgeschichte, die wir glücklich teilen .

Caroline Casadesus

Das Trio Casadesus-Enhco ist ein musikalisches und familiäres Abenteuer an der Schnittstelle zwischen der klassischen Tradition und der Jazzkultur. Das Trio besteht aus Caroline Casadesus (Sopran), Thomas und David Enhco, ihren beiden Söhnen (Klavier und Trompete), und sprengt die Grenzen zwischen den Genres, indem es sowohl das große klassische Repertoire als auch Jazzstandards und originelle Kreationen erkundet, von Händel bis Bizet, von Kurt Weill bis Chopin, von Puccini bis Enhco oder auch von Purcell bis Miles Davis…

Italiano :

È un grande piacere e una vera emozione condividere il palco con i miei due figli David e Thomas. La musica è diventata la loro lingua madre e il nostro terreno di gioco preferito. Come erede di una famiglia numerosa con una cultura essenzialmente ‘classica’, ho voluto dare loro, fin da piccoli, i mezzi per abbracciare il rigore della tradizione classica e la libertà dell’improvvisazione. La nostra ragione di vita: una storia di trasmissione, una storia di famiglia, una storia d’amore che condividiamo volentieri .

Caroline Casadesus

Il Trio Casadesus-Enhco è un’avventura musicale e familiare all’incrocio tra la tradizione classica e la cultura jazz. Composto da Caroline Casadesus (soprano), Thomas e David Enhco, i suoi due figli (pianoforte e tromba), il trio esplode i confini tra i generi, esplorando il grande repertorio classico così come gli standard jazz e le creazioni originali, da Handel a Bizet, da Kurt Weill a Chopin, da Puccini a Enhco, da Purcell a Miles Davis…

Espanol :

Es un gran placer y una verdadera emoción compartir el escenario con mis dos hijos David y Thomas. La música se ha convertido en su lengua materna y en nuestro patio de recreo favorito. Como heredero de una familia numerosa con una cultura esencialmente clásica , he querido darles, desde pequeños, los medios para abrazar el rigor de la tradición clásica y la libertad de la improvisación. Nuestra razón de vivir: una historia de transmisión, una historia de familia, una historia de amor que compartimos felizmente .

Caroline Casadesus

El Trío Casadesus-Enhco es una aventura musical y familiar en la encrucijada de la tradición clásica y la cultura del jazz. Formado por Caroline Casadesus (soprano), Thomas y David Enhco, sus dos hijos (piano y trompeta), el trío hace estallar las fronteras entre géneros, explorando el gran repertorio clásico, así como estándares de jazz y creaciones originales, de Haendel a Bizet, de Kurt Weill a Chopin, de Puccini a Enhco, de Purcell a Miles Davis…

