TRIO CENDRIO Chanson Française Poétique Chouvigny

La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny Allier

Début : 2025-07-16 20:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Laissez-vous emporter par la poésie du TRIO CENDRIO, auteur, compositeur et interprète de chansons françaises. Une soirée tout en douceur et en mélodies.

Pizza paysanne de la Ferme de la Licorne à partir de 19h30.

La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38

English :

Let yourself be carried away by the poetry of TRIO CENDRIO, author, composer and performer of French songs. An evening of gentle melodies.

Country-style pizza from Ferme de la Licorne from 7:30pm.

German :

Lassen Sie sich von der Poesie des TRIO CENDRIO, einem Autor, Komponisten und Interpreten französischer Chansons, mitreißen. Ein Abend voller Sanftheit und Melodien.

Bauernpizza von der Ferme de la Unicorne ab 19:30 Uhr.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla poesia del TRIO CENDRIO, autore, compositore e interprete di canzoni francesi. Una serata di dolci melodie.

Pizza rustica della Ferme de la Licorne dalle 19.30.

Espanol :

Déjese llevar por la poesía del TRIO CENDRIO, autor, compositor e intérprete de canciones francesas. Una velada de suaves melodías.

Pizza campestre de la Ferme de la Licorne a partir de las 19:30 h.

