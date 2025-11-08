Trio Chinar Cosmopolis Nantes

Trio Chinar Cosmopolis Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 18:00 – 18:45

Gratuit : non Tarif : 10€. Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/pro/exposition-cosmopolis-armenie-evenements) ou réservation à l’accueil de Cosmopolis

Barbarie Crespin, chant – Rodolphe Gault , violon et alto – Lusine Lazaryan, piano.Invitée : Marie Guillet, dudukFormé en 2018, le trio porte un nom chargé de sens : « Chinar », le platane qui résiste aux tempêtes. Il fait résonner la beauté et la richesse de la culture arménienne et éveille la curiosité du public en lui ouvrant un nouvel horizon musical. En 2021, leur répertoire est enrichi d’arrangements originaux de Didier Capeille et d’Adeline Guihard.En puisant dans le terreau ancestral de la musique traditionnelle d’Arménie, Chinar explore les différentes émotions liées à la réalité amoureuse, au désir, à la joie, la colère ou la tristesse, conduisant tour à tour à la sérénité ou à l’extase, au sérieux ou à l’humour. Aux oeuvres déjà connues de Khatchaturian, de Spendiarov ou de Komitas, le trio s’est enrichi à l’occasion de ce mois dédié à l’Arménie et à sa diaspora, de trois oeuvres du compositeur Garbis Aprikian, maestro et compositeur né en Egypte en 1926, qui fit carrière en France où il décèdera le 15 octobre 2024, il y a tout juste un an.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr