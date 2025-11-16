Trio Classic & World, au château Chemin du Château Viven
Trio Classic & World, au château Chemin du Château Viven dimanche 16 novembre 2025.
Trio Classic & World, au château
Chemin du Château Château Viven Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Avec un programme très éclectique et une instrumentation atypique Elisa Lefelle, Flûte Séverine Longueville, Basson Didier Touyet, Accordéon. .
Chemin du Château Château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 37 98 38
English : Trio Classic & World, au château
German : Trio Classic & World, au château
Italiano :
Espanol : Trio Classic & World, au château
L’événement Trio Classic & World, au château Viven a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran