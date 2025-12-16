TRIO COCO&CO Vinça
TRIO COCO&CO Vinça samedi 24 janvier 2026.
TRIO COCO&CO
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Musiques du Brésil et des Caraïbes avec le groupe COCO&CO.
Ola ! …C’est Coco&Co, une équipe familiale prête à vous transporter aux pays de la bossa, du chorro et des calypsos. Chant, guitare et clarinette tissent à travers ces répertoires une ambiance festive et détendue.
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie artsetculturevinca@gmail.com
Brazilian and Caribbean music with the group COCO&CO.
Ola! …This is Coco&Co, a family team ready to transport you to the land of bossa, chorro and calypsos. Singing, guitar and clarinet weave a festive, relaxed atmosphere through these repertoires.
L’événement TRIO COCO&CO Vinça a été mis à jour le 2025-12-16 par OTI CONFLENT CANIGO