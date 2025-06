Trio de Jazz : Concert hommage à Nat King Cole Carrière de Boisseron Boisseron 12 juillet 2025

Trio de Jazz : Concert hommage à Nat King Cole Carrière de Boisseron Boisseron Samedi 12 juillet, 21h00 participation libre

Le trio, formé par Larry Browne au chant et à la trompette, Zoé Sédano au piano, et Rémi Peleyras à la contrebasse, vous propose un hommage à Nat King Cole, chanteur, pianiste et légende du jazz.

Trio jazz à la carrière de Boisseron samedi 12 juillet à 21h

————————————————————

Hommage à Nat King Cole

———————–

Larry Browne est un vocaliste-trompettiste américain, inspiré par Joe Williams, Nat King Cole et Clark Terry. Il puise dans le répertoire des standards américains, du blues à la bossa nova en passant par les ballades et donne une dynamique et un swing uniques aux classiques du jazz.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zoé Sédano (originaire de Saint-Sériès), est pianiste, formée aux conservatoires de Montpellier et Lyon ayant suivi un cursus jazz à Paris et participant à divers projets et ensembles sur la scène musicale parisienne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rémi Peleyras, diplômé du conservatoire de jazz de Montpellier est guitariste et contrebassiste, figure active de la scène Jazz/swing de la ville où il est installé depuis plusieurs années.Il est également cofondateur du festival «Montpellier Jazz week ».

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Partenaires de jeu très complices, les trois musiciens se produisent dans des formations variées (duo, trio, quartet, septet…) avec des arrangements inédits de morceaux choisis, des compositions personnelles et des improvisations.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Energie, humour et tendresse sont au rendez-vous !

————————————————–

Participation libre. Repli Espace Mistral en cas de mauvais temps

—————————————————————–

Carrière : 251 Imp. Joseph d’Arbaud (prévoir un petit coussin !)

—————————————————————-

Parking : place des Platanes

—————————-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T22:30:00.000+02:00

1

http://www.boisseron.fr

Carrière de Boisseron 251 Imp. Joseph d’Arbaud 34160 Boisseron Boisseron 34160 Hérault