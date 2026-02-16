TRIO DI GENOVA Église Saint-Merry Paris

Trio di Genova

Le Trio de Gênes est composé de Vittorio Costa Balossi (piano), Rocco Parisi (clarinette), Andrea Bellettini (violoncelle) et fusionne d’importantes expériences de musique de chambre. L’intense activité concertiste a amené ses membres à se produire en Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Pologne, Turquie, États-Unis Canada, Chine et Japon, dans des lieux et institutions prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York, Mozart Saal de Salzbourg, Gasteig de Monaco, Théâtre Bibiena de Mantoue, Festival « Le Mois Molière » de Versailles, Residenz de Würzburg et Académie de musique de Cracovie. Dans son activité de plusieurs décennies, le « Trio di Genova », dédié au répertoire du trio avec clarinette entre la période classique et le ‘900, s’est souvent intéressé à la redécouverte et à la reconstitution, souvent en première exécution italienne ou moderne, de morceaux de grande valeur injustement oubliés, de compositeurs tels que Carl Frühling, Hermann Zilcher, Gaetano Corticelli. Résultat de cette recherche sont également quelques précieuses publications discographiques, avec des jugements positifs de la critique spécialisée. À signaler aussi les enregistrements pour la RAI (Radio Télévision Italienne) et pour des radiodiffuseurs privés, et l’activité didactique au Conservatoire d’Etat « G. Verdi » de Turin, le Conservatoire d’Etat « N. Paganini » de Gênes et le Conservatoire d’Etat « A. Vivaldi » d’Alexandrie, où ils ont donné les cours académiques et les cours de haute spécialisation.

Vittorio Costa Balossi – piano

Rocco Parisi – clarinette

Andrea Bellettini – violoncelle

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-15-mars-2026-trio-di-genova +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1434441178092280 https://www.facebook.com/events/1434441178092280



