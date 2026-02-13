Trio Flamenco, Foyer, Saint-Jean-du-Pin
Trio Flamenco, Foyer, Saint-Jean-du-Pin dimanche 12 avril 2026.
Trio Flamenco Dimanche 12 avril, 18h00 Foyer Gard
12 €, gratuit -12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T18:00:00+02:00 – 2026-04-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T18:00:00+02:00 – 2026-04-12T20:00:00+02:00
Un trio flamenco alliant tradition et modernité. Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.
Foyer 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie 06 98 64 89 70 http://www.rencartsencevennes.fr
Avec Clara Tudela (chant), Antonio Cortés (guitare) et Fabrice Pascual “El Tatu” (danse et percussions). concert Flamenco