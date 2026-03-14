TRIO François Moutin / Louis Moutin / Vinicius Gomes Le Baiser Salé Paris

Une de ces rencontres dont les musiciens de jazz sont friands : le guitariste Vinicius Gomes et le contrebassiste François Moutin se produisent régulièrement ensemble dans divers contextes sur la scène new-yorkaise. À chaque fois, leur complicité naturelle et intense est palpable. Tiens, ils sont en Europe au même moment en avril ! Saisissant l’occasion, ils font appel au batteur Louis Moutin pour les rejoindre dans cette aventure. Une performance impromptue par trois improvisateurs chevronnés, promettant une intensité émotionnelle riche et une énergie explosive.

Né à São Paulo et installé à New York, le guitariste et compositeur Vinicius Gomes explore le dialogue entre le jazz moderne et la musique brésilienne, magnifiquement mis en lumière dans ses quatre albums en tant que leader : « Resiliência » (2017), « Changes » (2020), « Home » (2022) et « Boundless Species » (2026). Son prochain album solo, en collaboration avec Toninho Horta et John Patitucci, est prévu pour 2026. Il se produit régulièrement sur les scènes internationales, notamment au Carnegie Hall (New York), au Lincoln Center (New York), au Kennedy Center (Washington), au Dizzy’s Club (New York), au Bimhuis (Amsterdam), au Smalls (New York), à la Jazz Gallery (New York), ainsi que dans des festivals tels que le Newport Jazz Festival, le Winter Jazz Festival (New York), le Jarasum Festival (Corée du Sud), le Vienna Jazz Festival (Autriche), et bien d’autres.

Vinicius Gomes, François Moutin et Louis Moutin se retrouvent pour un trio improvisé survolté, complice et explosif.

Le vendredi 17 avril 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-17T21:30:00+02:00_2026-04-17T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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