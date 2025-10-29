Trio GAM Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement
Trio GAM
Mercredi 29 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2025-10-29 20:30:00
fin : 2025-10-29 23:30:00
2025-10-29
Une soirée buena onda, pour voyager autrement à la Caravelle, avec des musiques tango et jazz.
Une mise à jour du tango, où les couleurs du jazz, du rock, du R&B et des rythmes sud-américains se rencontrent.
Des sonorités originales, entre intensité et délicatesse.
Elégance, atmosphère envoûtante et musique hypnotique. Une soirée buena onda, pour voyager autrement ! .
Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro
English :
A buena onda evening at La Caravelle, with tango and jazz music.
German :
Ein buena onda-Abend, um in der Caravelle mit Tango- und Jazzmusik anders zu reisen.
Italiano :
Una serata di buena onda a La Caravelle, con musica tango e jazz.
Espanol :
Una velada de buena onda en La Caravelle, con música de tango y jazz.
