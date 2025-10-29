Trio GAM Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Trio GAM Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement mercredi 29 octobre 2025.

Trio GAM

Mercredi 29 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une soirée buena onda, pour voyager autrement à la Caravelle, avec des musiques tango et jazz.

Une mise à jour du tango, où les couleurs du jazz, du rock, du R&B et des rythmes sud-américains se rencontrent.

Des sonorités originales, entre intensité et délicatesse.







Elégance, atmosphère envoûtante et musique hypnotique. Une soirée buena onda, pour voyager autrement ! .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

A buena onda evening at La Caravelle, with tango and jazz music.

German :

Ein buena onda-Abend, um in der Caravelle mit Tango- und Jazzmusik anders zu reisen.

Italiano :

Una serata di buena onda a La Caravelle, con musica tango e jazz.

Espanol :

Una velada de buena onda en La Caravelle, con música de tango y jazz.

L’événement Trio GAM Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille