Trio Improvisations Jazz Galerie des Corsaires Bayonne dimanche 12 octobre 2025.

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Du jazz dans une ambiance feutrée. Parfait écrin pour les belles notes des thèmes joués à la guitare où les développements harmoniques sont limpides et accrocheurs.

Et les improvisations des instruments parfaites, pleines d’intensité et de maîtrise sont ici un mot d’ordre. Contrebasse (Eric Surmenian) et batterie (Lutfi Jakfar) sonnent remarquablement, et les chorus pleins de fougue et de profondeur de la guitare (Alejandro Mingot) passent comme un souffle. Un esprit proche du Free Jazz parfois, qui offre sa part d’improvisation à chaque musicien à l’aise dans l’exercice, révélant ainsi un joli dialogue entre les trois virtuoses. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23 lutfijakfar@gmail.com

