Trio Improvisations Jazz Galerie des Corsaires Bayonne

Trio Improvisations Jazz

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Patrick Astrid Defossez (piano), Youssef Ghazzal (contrebasse) et Lutfi Jakfar (batterie) sont nés pour jouer ensemble. Même culture, même feeling, même lyrisme.

Le trio de Keith Jarrett et celui de Bill Evans bien sûr, ou le trio de Joey Calderazzo, plus actuel, vont être leur principale source d’inspiration ; cette capacite´ exceptionnelle à faire du neuf avec du vieux, à triturer les mélodies les plus célèbres pour les porter vers des territoires inconnus. Les trois artistes cherchent l’équilibre entre eux, leur sens de l’espace, et s’évertuent a` être dans une inventivité a` chaque instant. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23 lutfijakfar@gmail.com

English : Trio Improvisations Jazz

German : Trio Improvisations Jazz

Italiano :

Espanol : Trio Improvisations Jazz

L’événement Trio Improvisations Jazz Bayonne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Bayonne