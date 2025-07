TRIO JAZZ À LA CARRIÈRE DE BOISSERON: TRIBUTE TO NAT KING COLE Boisseron

TRIO JAZZ À LA CARRIÈRE DE BOISSERON: TRIBUTE TO NAT KING COLE

Impasse Joseph d’Arbaud Boisseron Hérault

Début : 2025-07-12

2025-07-12

Le trio de jazz formé par Larry Browne au chant et à la trompette, Zoé Sédano au piano, et Rémi Peleyras à la contrebasse, vous propose un hommage à l’un des plus grands crooners de tous les temps le chanteur et pianiste Nat King Cole.

Venez (re)découvrir avec ces musiciens complices un répertoire de merveilleux morceaux (L.O.V.E, Unforgettable, Route 66…) devenus des incontournables…

Partenaires de jeu très complices, les trois musiciens se produisent dans des formations variées (duo, trio, quartet, septet…) avec des arrangements inédits de morceaux choisis, des compositions personnelles et des improvisations.

Energie, humour et tendresse sont au rendez-vous !

Participation libre. Repli Espace Mistral en cas de mauvais temps

Carrière 251 Imp. Joseph d’Arbaud (prévoir un petit coussin !)

Parking place des Platanes .

Impasse Joseph d’Arbaud Boisseron 34160 Hérault Occitanie +33 6 15 87 61 30

English :

The jazz trio featuring Larry Browne on vocals and trumpet, Zoé Sédano on piano and Rémi Peleyras on double bass, pays tribute to one of the greatest crooners of all time: singer and pianist Nat King Cole.

Come and (re)discover with these musicians a repertoire of wonderful songs (L.O.V.E, Unforgettable, Route 66…) that have become unmissable…

German :

Das Jazztrio, bestehend aus Larry Browne (Gesang und Trompete), Zoé Sédano (Klavier) und Rémi Peleyras (Kontrabass), präsentiert Ihnen eine Hommage an einen der größten Crooner aller Zeiten: den Sänger und Pianisten Nat King Cole.

Entdecken Sie mit diesen kongenialen Musikern (wieder) ein Repertoire an wunderbaren Stücken (L.O.V.E, Unforgettable, Route 66…), die zu unumgänglichen…

Italiano :

Il trio jazz composto da Larry Browne alla voce e alla tromba, Zoé Sédano al pianoforte e Rémi Peleyras al contrabbasso, rende omaggio a uno dei più grandi crooner di tutti i tempi: il cantante e pianista Nat King Cole.

Venite a (ri)scoprire con questi musicisti un repertorio di canzoni meravigliose (L.O.V.E, Unforgettable, Route 66…) che sono diventate imperdibili…

Espanol :

El trío de jazz formado por Larry Browne (voz y trompeta), Zoé Sédano (piano) y Rémi Peleyras (contrabajo) rinde homenaje a uno de los más grandes crooners de todos los tiempos: el cantante y pianista Nat King Cole.

Venga a (re)descubrir con estos músicos un repertorio de canciones maravillosas (L.O.V.E, Unforgettable, Route 66…) que se han convertido en ineludibles…

