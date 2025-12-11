TRIO JAZZ’N TV Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
TRIO JAZZ’N TV Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 22 janvier 2026.
TRIO JAZZ’N TV
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Plongez dans un univers à la fois nostalgique et surprenant avec ce projet original Le trio d’Arnaud Labastie revisite les génériques mythiques de la télévision des années 80. De Magnum à Capitaine Flam, en passant par Goldorak et bien d’autres, tous ces thèmes que l’on a tous dans l’oreille retrouvent une nouvelle vie, teintée d’improvisation, de swing et parfois d’humour.
Entre hommage et réinvention, le trio joue avec les souvenirs les mélodies familières deviennent matière à swing et la nostalgie se transforme en pur plaisir jazz. Avec Piano Arnaud Labastie Contrebasse Laurent Aslanian Batterie Antoine Gastinel Arnaud Labastie , Laurent Aslanian, Antoine Gastinel .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr
