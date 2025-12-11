TRIO JAZZ’N TV Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

TRIO JAZZ’N TV

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Plongez dans un univers à la fois nostalgique et surprenant avec ce projet original Le trio d’Arnaud Labastie revisite les génériques mythiques de la télévision des années 80. De Magnum à Capitaine Flam, en passant par Goldorak et bien d’autres, tous ces thèmes que l’on a tous dans l’oreille retrouvent une nouvelle vie, teintée d’improvisation, de swing et parfois d’humour.

Entre hommage et réinvention, le trio joue avec les souvenirs les mélodies familières deviennent matière à swing et la nostalgie se transforme en pur plaisir jazz. Avec Piano Arnaud Labastie Contrebasse Laurent Aslanian Batterie Antoine Gastinel Arnaud Labastie , Laurent Aslanian, Antoine Gastinel .

