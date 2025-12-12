TRIO JAZZ’N TV – LA LUNA NEGRA Bayonne

TRIO JAZZ’N TV Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Plongez dans un univers à la fois nostalgique et surprenant avec ce projet original :Le trio d’Arnaud Labastie revisite les génériques mythiques de la télévision des années 80.De Magnum à Capitaine Flam, en passant par Goldorak et bien d’autres, tous ces thèmes que l’on a tous dans l’oreille retrouvent une nouvelle vie, teintée d’improvisation, de swing et parfois d’humour.Entre hommage et réinvention, le trio joue avec les souvenirs : les mélodies familières deviennent matière à swing et la nostalgie se transforme en pur plaisir jazz.Avec Piano : Arnaud Labastie / Contrebasse : Laurent Aslanian / Batterie : Antoine Gastinel Arnaud Labastie , Laurent Aslanian, Antoine Gastinel

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64