Trio Johannes à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Pour preuve, il n’hésite pas, en concert, à passer outre de fausses frontières, en enchaînant improvisations , compositions personnelles, pièces du répertoire du 20ème siècle ou suites de Bach.

C’est dans le prolongement de cette démarche qu’il a eu l’idée de créer le Trio Johannes, formation de musique de chambre, d’improvisation et d’innovation. Le principal point commun, qui réunit pour cette création Vincent Courtois et les deux immenses artistes Sophia Domancich et Catherine Delaunay est une solide formation classique sur l’expérience de laquelle leurs parcours de musicien(nes) jazz et d’improvisateur(trice) se sont construits.

Le trio, tout en travaillant régulièrement le répertoire classique et contemporain en répétition, propose sur scène une musique originale et singulière, entre improvisation, compositions personnelles et pièces de composteur(trices) pouvant aller d’Alban Berg à Sofia Goubaïdulina en passant par Arvö Part ou Frédérich Cerha.

avec : Sophia Domancich, piano, Vincent Courtois, violoncelle, Catherine Delaunay, clarinette.

Depuis plusieurs années, Vincent Courtois, dans la tradition de ses pères du jazz européen, à su tisser dans sa musique des liens entre la musique classique, le jazz et l’improvisation.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/domancich-courtois/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



