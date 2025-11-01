Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne
Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne samedi 1 novembre 2025.
Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 21:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Pierre Bernier et Jean-Christophe Kotsiras se sont rencontrés au CRR de Paris en 2009 où ils se sont rapidement découvert une influence commune en la personne de Lennie Tristano ; Jean-Christophe Kotsiras et Blaise Chevallier forment le duo Eleusis depuis 2021 et Pierre Bernier, Jean-Christophe Kotsiras et Blaise Chevallier constituent les 3/5 du quintet Lennie’s. C’est dire s’ils se connaissent !
A la croisée des univers d’Eleusis et de Lennie’s, le répertoire de cette rencontre, unique sous cette forme, tournera autour des compositions de Jean-Christophe Kotsiras, mêlant l’histoire du jazz à l’écriture classique. .
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15
English :
German : Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier
Italiano :
Espanol :
L’événement Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Sens et Sénonais