Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Trio Kotsiras-Bernier-Chevallier

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 21:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Pierre Bernier et Jean-Christophe Kotsiras se sont rencontrés au CRR de Paris en 2009 où ils se sont rapidement découvert une influence commune en la personne de Lennie Tristano ; Jean-Christophe Kotsiras et Blaise Chevallier forment le duo Eleusis depuis 2021 et Pierre Bernier, Jean-Christophe Kotsiras et Blaise Chevallier constituent les 3/5 du quintet Lennie’s. C’est dire s’ils se connaissent !

A la croisée des univers d’Eleusis et de Lennie’s, le répertoire de cette rencontre, unique sous cette forme, tournera autour des compositions de Jean-Christophe Kotsiras, mêlant l’histoire du jazz à l’écriture classique. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15

