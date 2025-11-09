Trio Laka Rue Jacques Prévert Trégunc
Trio Laka Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 9 novembre 2025.
Trio Laka
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Organisé par l’Amicale de l’île rouge au profit de l’école maternelle & élémentaire de Ambodivanio.
Concert dans le cadre du week-end culture malgache.
Réservation billetweb.fr/pro/mjclesterenn.fr .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trio Laka Trégunc a été mis à jour le 2025-10-23 par OTC CCA