Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trio Laka Rue Jacques Prévert Trégunc

Trio Laka Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 9 novembre 2025.

Trio Laka

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Organisé par l’Amicale de l’île rouge au profit de l’école maternelle & élémentaire de Ambodivanio.

Concert dans le cadre du week-end culture malgache.

Réservation billetweb.fr/pro/mjclesterenn.fr   .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trio Laka Trégunc a été mis à jour le 2025-10-23 par OTC CCA