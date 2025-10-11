Trio Les Autres en Concert La Brouette en Scène Broût-Vernet
Trio Les Autres en Concert
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif unique
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
2025-10-11
LES AUTRES est un trio de chanson française avec des voix, un piano pour quatre mains et des percussions corporelles.
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
English :
LES AUTRES is a French chanson trio featuring vocals, piano for four hands and body percussion.
German :
LES AUTRES ist ein französisches Chanson-Trio mit Stimmen, einem Klavier für vier Hände und Bodypercussion.
Italiano :
LES AUTRES è un trio di chanson francese con voce, pianoforte a quattro mani e body percussion.
Espanol :
LES AUTRES es un trío de chanson francesa con voz, piano a cuatro manos y percusión corporal.
