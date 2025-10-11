Trio Les Autres en Concert La Brouette en Scène Broût-Vernet

Trio Les Autres en Concert La Brouette en Scène Broût-Vernet samedi 11 octobre 2025.

Trio Les Autres en Concert

La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 23:00:00

Date(s) :
2025-10-11

LES AUTRES est un trio de chanson française avec des voix, un piano pour quatre mains et des percussions corporelles.
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13  la.brouette.en.scene@gmail.com

English :

LES AUTRES is a French chanson trio featuring vocals, piano for four hands and body percussion.

German :

LES AUTRES ist ein französisches Chanson-Trio mit Stimmen, einem Klavier für vier Hände und Bodypercussion.

Italiano :

LES AUTRES è un trio di chanson francese con voce, pianoforte a quattro mani e body percussion.

Espanol :

LES AUTRES es un trío de chanson francesa con voz, piano a cuatro manos y percusión corporal.

L’événement Trio Les Autres en Concert Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Val de Sioule