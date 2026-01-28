Trio Liberté à l’atelier du plateau à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Trois américains à Paris jouent un concert-dialogue entre l’immortelle Jean-Sebastien Bach et le compositeur contemporain centenaire György Kurtág. Les miniatures kaléidoscopique de ses Signes, jeux et messages, écrits tout au long de sa vie, seront ici éparpillés au fil des mythiques trente Variations Goldberg, arrangées pour trio à cordes par Dmitri Sitkovetsky.

avec : Aki Tsai, violon, John Stulz, alto, Andrew Briggs, violoncelle. Programme : Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, Signes, Jeux et Messages de György Kurtág.

Concert dans le cadre du festival Les Ateliers du violoncelle.

De Bach à Kurtag, une curieuse musique de chambre portée par le trio Liberté, un trio classique classieux.

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/trio-a-cordes/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

