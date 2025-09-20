Trio MAAAR Maison de la Musique de Nanterre Nanterre

Trio MAAAR Maison de la Musique de Nanterre Nanterre samedi 20 septembre 2025.

Trio MAAAR Samedi 20 septembre, 18h30 Maison de la Musique de Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

MAAAR, un trio de voyelles pour trois voix de femmes que les chants du monde ont rassemblées. De la Bretagne au Quercy, de la péninsule ibérique à l’Amérique du Sud et l’Océan indien, les trois chanteuses s’ajustent sur le fil pour tisser, en plusieurs langues, un répertoire polyphonique ouvert sur le monde

Maison de la Musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Concert du Trio MAAAR

Pierre Campistron