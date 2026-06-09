Trio Montecristo Festival Silva Major Grand Verdus Sadirac
Trio Montecristo Festival Silva Major Grand Verdus Sadirac vendredi 3 juillet 2026.
Sadirac
Trio Montecristo Festival Silva Major
Grand Verdus Château Le Grand Verdus Sadirac Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
La musique classique est ennuyeuse, c’est bien connu. Pourtant, le programme proposé par le trio Marie-Astrid Hulot (violon solo de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine), Jean-Baptiste Maizières (violoncelliste, concertiste international) et Vincent Martinet (pianiste, concertiste, lauréat de plusieurs concours internationaux) est constitué de chefs-d’œuvre dont plusieurs pages ont été copieusement reprises dans des musiques de film, des génériques d’émissions télévisuelles et radiophoniques et même des publicités. Le seul risque est donc de voir le temps passer bien trop vite. .
Grand Verdus Château Le Grand Verdus Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com
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English : Trio Montecristo Festival Silva Major
L’événement Trio Montecristo Festival Silva Major Sadirac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers