Trio Montecristo Festival Silva Major Grand Verdus Sadirac

Sadirac

Trio Montecristo Festival Silva Major

Grand Verdus Château Le Grand Verdus Sadirac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

La musique classique est ennuyeuse, c’est bien connu. Pourtant, le programme proposé par le trio Marie-Astrid Hulot (violon solo de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine), Jean-Baptiste Maizières (violoncelliste, concertiste international) et Vincent Martinet (pianiste, concertiste, lauréat de plusieurs concours internationaux) est constitué de chefs-d’œuvre dont plusieurs pages ont été copieusement reprises dans des musiques de film, des génériques d’émissions télévisuelles et radiophoniques et même des publicités. Le seul risque est donc de voir le temps passer bien trop vite. .

Grand Verdus Château Le Grand Verdus Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com

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English : Trio Montecristo Festival Silva Major

L’événement Trio Montecristo Festival Silva Major Sadirac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers