Trio Musical Lumières sur l’endométriose Scop La Carte Carte Blanche Besançon

Scop La Carte Carte Blanche 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Tom Alone, accompagné de son looper et de ses guitares, propose un concert caritatif aux côtés de deux artistes engagées Marion Diaz, fondatrice de l’association Endo FAHM, et Marie-Alice Ottmann, soignante spécialisée et autrice-compositrice-interprète régionale.

Ensemble, ils offriront une soirée musicale dont l’intégralité des fonds sera reversée à l’association Endo FAHM, qui œuvre pour l’accompagnement et la sensibilisation autour de l’endométriose.

Une rencontre artistique et solidaire à ne pas manquer. .

Scop La Carte Carte Blanche 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

