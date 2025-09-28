Trio Musical Poulaines

Trio Musical Poulaines dimanche 28 septembre 2025.

Rue de la République Poulaines Indre

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2025-09-28 15:00:00

Trio musical organisé par l’association »Poulaines Culture et Patrimoine » à la salle des fêtes de Poulaines à 15h. La Quinte, déboires et maux d’amour humour, charme, poésie et dérision dans une mise en scène pétillante. Réservations au 06 60 28 74 26. Tarifs 15 € avec réservation/18 € sans réservation/ Gratuit moins de 12 ans 15 .

Rue de la République Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26

English :

Musical Trio

German :

Musikalisches Trio

Italiano :

Trio musicale

Espanol :

Trío musical

L’événement Trio Musical Poulaines a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Chabris Pays de Bazelle