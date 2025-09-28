Trio Musical Poulaines
Trio Musical Poulaines dimanche 28 septembre 2025.
Rue de la République Poulaines Indre
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Début : 2025-09-28 15:00:00
Trio musical organisé par l’association »Poulaines Culture et Patrimoine » à la salle des fêtes de Poulaines à 15h. La Quinte, déboires et maux d’amour humour, charme, poésie et dérision dans une mise en scène pétillante. Réservations au 06 60 28 74 26. Tarifs 15 € avec réservation/18 € sans réservation/ Gratuit moins de 12 ans 15 .
Rue de la République Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26
English :
Musical Trio
German :
Musikalisches Trio
Italiano :
Trio musicale
Espanol :
Trío musical
